Tour donne | Mavi Garcia a 41 anni batte tutte In giallo Le Court ciclista di Mauritius

Seconda tappa a Quimper, in Bretagna: la spagnola della Liv-Jayco sorprende il gruppo con un attacco a 10 km dal traguardo, seconda Wiebes. Storica prima volta da leader della classifica per un'atleta dell’isola. Migliore azzurra Trinca Colonel, 24esima a 20”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour donne: Mavi Garcia a 41 anni batte tutte. In giallo Le Court, ciclista di Mauritius

