Tour de France Parigi incorona Pogacar

20.08 Il Tour de France numero 112 si chiude con il quarto trionfo di un gigantesco Tadej Pogacar, che ha dimostrato di essere il più forte di tutti,e il successo di Wout van Aert nella ventunesima e ultima tappa, la Nantes-Champs Elysées di 132,3km.A causa della pioggia su Parigi e dell'insidioso circuito di Montmartre (in pavè) da percorrere 3 volte, frazione neutralizzata ai -50. Il belga decolla ai -7 e vince in solitaria precedendo Ballerini, Mohoric e Pogacar. Jonathan Milan festeggia una splendida maglia verde come miglior sprinter. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it