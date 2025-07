Tour de France oggi gran finale con la tappa di Parigi Percorso altimetria favoriti e orari tv

Parigi, 26 luglio 2025 – Come da previsioni la ventesima tappa del Tour de France si è conclusa con una fuga, il gruppo ha lasciato via libera, e la vittoria di Kaden Groves a Portalier con 54” secondi sull’olandese Frank Van den Broek e 59” sul connazionale Pascal Eenkhorn, con l’italiano Simone Velasco buon quarto a 1’04” a regolare un gruppetto di sette ciclisti comprendenti anche Wellens e Jorgenson. Nulla è successo in classifica generale con il gruppo che se l’è presa comoda arrivando con 7’04” di ritardo e senza scossoni. Il Giro di Francia, dunque, è stato vinto da Tadej Pogacar  che, a una sola tappa dalla fine e senza montagne degne di nota, ha 4’24” di vantaggio su Jonas Vingegaard e 11’09 sul tedesco Florian Lipowitz, che andrĂ a completare il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi, gran finale con la tappa di Parigi. Percorso, altimetria, favoriti e orari tv

