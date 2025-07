Tour de France beffa finale per Pogacar | Van Aert lo stacca in salita e vince la tappa di Parigi

Dopo un Tour de France dominato in lungo e in largo, piccola delusione per il cannibale sloveno. Tadej Pogacar si è portato a casa la quarta maglia gialla e quattro vittorie di tappa ma, nonostante una serie di attacchi sul pavè bagnato della Ville Lumière, si è visto staccare dal belga Wout van Aert, che ha trionfato da solo sugli Champs Elysèes. Nonostante la pioggia, la salita verso Montmartre ha animato l’ ultima tappa della Grande Boucle, con la maglia gialla che ha fatto di tutto per portarsi a casa anche la vittoria finale. Dopo essersi lanciato all’inseguimento di Alaphilippe, è rimasto nel gruppo di testa fino al terzo passaggio alla Basilica del Sacro Cuore, quando il belga della Visma ha risposto all’attacco della maglia gialla per poi andarsene a 350 metri dalla vetta ed involarsi da solo verso il traguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tour de France, beffa finale per Pogacar: Van Aert lo stacca in salita e vince la tappa di Parigi

