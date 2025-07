Tour de France 21ª tappa | vince van Aert quarto Tour in carriera per Pogacar

Wout van Aert vince la 21esima, e ultima, tappa del Tour de France: la maglia gialla, la quarta in carriera, va a Pogacar. Termina ufficialmente il Tour de France 2025. Il dominatore de La Grande Boucle, giunta alla 112ÂŞ edizione, è certamente Tadej Pogacar. Il piĂš giovane vincitore del Tour dal 1904 (anno in cui vinse il 20enne Henry Cornet), ha trionfato nel 2020 (anno del record), 2021, 2024 e 2025, andando a -1 dal primato di vittorie (5, di Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain). Finisce dunque il secondo dei tre Grandi Giri di quest’anno, che a maggio ha visto il trionfo, nel Giro d’Italia, di Simon Yates, in un Giro decisosi all’ultimo respiro, col britannico che ha soffiato la Maglia Rosa a Isaac Del Toro, con Richard Carapaz terzo. 🔗 Leggi su Sportface.it