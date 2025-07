Tour de France 2025 | Wout van Aert esulta nella giornata di Pogacar a Parigi Secondo Davide Ballerini

Campi Elisi bagnati per la ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2025. Festa conclusiva in quel di Parigi, in una frazione particolare, con lo strappo di Montmartre a rendere spettacolare anche la passerella finale. La Visma Lease a Bike trova finalmente la vittoria: ad imporsi è Wout van Aert che stacca tutti sotto la pioggia e centra il successo numero dieci alla Grande Boucle. Inizio con la consueta sfilata per la squadra della Maglia Gialla: tutta la UAE Team Emirates – XRG in avanscoperta per celebrare la vittoria numero quattro del suo fuoriclasse Tadej Pogacar. Il tutto nei primi cinquanta chilometri, poi è iniziata la corsa vera e propria. 🔗 Leggi su Oasport.it

