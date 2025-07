Tour de France 2025 | Van Aert s’imbuca nella festa di Tadej

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto il 112° Tour de France, conclusosi stasera sotto la pioggia sui Campi Elisi parigini, ripristinati nella loro funzione d’arrivo istituzionale dopo il sabbatico olimpico che aveva visto l’epilogo 12 mesi fa sulla Promenade des Anglais a Nizza. Il fuoriclasse di Komenda, che ha così conquistato il suo quarto successo nella Grande Boucle, ha preceduto in classifica generale di 4’24” l’eterno antagonista, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), con il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), staccato 11’03”, che è salito sul gradino piĂą basso del podio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tour de France 2025: Van Aert s’imbuca nella festa di Tadej

