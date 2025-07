Tour de France 2025 tutte le classifiche | Jonathan Milan vince la maglia verde! Pogacar anche a pois

Jonathan Milan ha conquistato la maglia verde al Tour de France 2025: il velocista friulano ha festeggiato sui Campi Elisa di Parigi, indossando il simbolo che identifica il leader della classifica a punti nella corsa a tappe piĂą importante e prestigiosa al mondo. Lo sprinter della Lidl-Trek ha chiuso davanti allo sloveno Tadej Pogacar ed è così diventato il terzo italiano a primeggiare in questa speciale graduatoria dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi. Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quarta volta in carriera: apoteosi in maglia gialla per il capitano della UAE Emirates XRG, capace di trionfare con oltre quattro minuti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard e 11 minuti sul tedesco Florian Lipowitz. 🔗 Leggi su Oasport.it

