Tour de France 2025 tappa di oggi Mantes-la-Ville – Paris Champs-Élysées | orari tv percorso favoriti Pogacar per l’ultima zampata

Non è piĂą una passerella, anzi. Promesso spettacolo nella ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2025, con l’arrivo sui Campi Elisi a Parigi. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, orari e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 16.10 PERCORSO. 132,4 chilometri da percorrere con partenza da Mantes-la-Ville. Due GPM: CĂ´te de Bazemont e CĂ´te du PavĂ© des Gardes prima di entrare nel circuito conclusivo in quel di Parigi. Ed è qui che cambia la storia: si passa sì sui Campi Elisi, ma si riprende il tracciato delle Olimpiadi 2024, con da percorrere la CĂ´te de la butte Montmartre (1 km al 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Mantes-la-Ville – Paris (Champs-ÉlysĂ©es): orari, tv, percorso, favoriti. Pogacar per l’ultima zampata

