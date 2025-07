Tour de France 2025 Pogacar cala il poker | la Grande Boucle è ancora sua

Tadej Pogacar si aggiudica l’ edizione 2025 del Tour de France, coronando un dominio mai messo in discussione e bissando il successo dello scorso anno. Il corridore della Uae Team Emirates XRG aveva giĂ ipotecato il Tour dopo la 20esima tappa e domenica ha sfilato, di fatto, da campione in pectore tra le vie di Parigi, dove si è conclusa la 21esima frazione (132,3 km tra Mantes-la-Ville e gli Champs-ÉlysĂ©es) vinta da Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike) staccando proprio lo sloveno. Per Pogacar è la quarta vittoria del Tour dopo le edizioni 2020, 2021 e 2024. BACK-TO-BACK POGI? Tour de France 2025 winner? #TDF2025?? @maximelth pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

