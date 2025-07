totti jr addio al calcio a 19 anni

Christian Totti ha deciso di abbandonare il calcio a 19 anni. Ne scrive “La Gazzetta dello Sport”. Ultima esperienza in Serie D all’Olbia. Totti jr, quando il cognome pesa. Così La Gazzetta dello Sport: “.essere figlio di Francesco Totti, uno dei calciatori italiani piĂą forti della storia, era diventato da privilegio a ostacolo insormontabile per Cristian. Che a 19 anni ha deciso di dare addio al calcio giocato. L’ultima esperienza è stata in Sardegna, all’Olbia. Poche presenze, tanta pressione mediatica, di mezzo pure un’enorme polemica sulla sua condizione fisica. Tra chi lo accusava di essere “raccomandato” e chi con il solito (poco) garbo social “troppo grasso”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

