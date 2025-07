Torre d' Isola va a fuoco un pullman vuoto sul raccordo A53 | l’autista si salva

Torre d'Isola (Pavia), 27 luglio 2025 - Il pullman a due piani viaggiava per fortuna vuoto e l'autista, a bordo da solo, è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza e a mettersi così in salvo. Il mezzo è infatti stato avvolto dalle fiamme, andando completamente distrutto dall'incendio, mentre percorreva il raccordo autostradale A53, che collega la Tangenziale Ovest di Pavia (A54) al casello di Bereguardo sulla A7 Milano-Genova. È successo verso le 13 di oggi, domenica 27 luglio. La bretella è rimasta chiusa per un paio d'ore, in entrambi i sensi di marcia, sia per consentire i soccorsi dei mezzi dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con più squadre, insieme alle pattuglie della Polstrada e della Milano-Serravalle (che gestisce la tratta), ma anche per il fumo dell'incendio, che rendeva pericoloso il transito anche nell'opposta direzione, dove la carreggiata era libera dai mezzi di soccorso, ma la visibilità era pressoché nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

