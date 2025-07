Toronto comincia il Masters 1000 | sette italiani pronti a stupire

Inizia oggi il torneo ATP Masters 1000 di Toronto, che nonostante le illustri assenze è pronto a regalare spettacolo. Comincia un’altra fase importante per la stagione tennistica, che porterĂ allo US Open tra un mese. La competizione statunitense comincerĂ 24 agosto e si chiuderĂ il 7 settembre. Tutti gli appassionati italiani sperano di rivedere Jannik Sinner in finale, per sperare in un’altra grande impresa dell’altoatesino. Il numero uno al mondo, nel frattempo, ha rinunciato al Masters 1000 di Toronto per preparare al meglio il Grande Slam. Il torneo canadese prenderĂ il via oggi con i primi turni di qualificazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: toronto - masters - comincia - italiani

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open - Sinner salta Toronto. Il tennista azzurro ha annunciato oggi, domenica 20 luglio, che non parteciperà al Masters 1000 canadese, in programma dal 27 luglio al 7 agosto.

Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: quando tornerĂ in campo il numero uno al mondo - Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto. Il numero uno al mondo, dopo la vittoria di Wimbledon, preferisce recuperare energie: quando tornerĂ in campo il tennista italiano.

Sorpresa Jannik Sinner: forfait per il Masters 1000 di Toronto. Posticipato il rientro - Jannik Sinner ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Toronto, che andrĂ in scena sul cemento della localitĂ canadese dal 27 luglio al 7 agosto.

Lo spagnolo rinuncia al Masters 1000 di Toronto e si concentrerĂ su Cincinnati e US Open: le sue parole Vai su Facebook

Atp Toronto, il tabellone degli italiani e i possibili abbinamenti dei quarti; Jannik Sinner se ne va in vacanza e poi comincia la marcia verso lo Us Open 2025; ATP Master 1000 Canada: date, orario e dove vederlo in tv e streaming.

Atp Toronto, il tabellone degli italiani e i possibili abbinamenti dei quarti - Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Toronto, che nonostante le tante le assenze illustri (Sinner, Alcaraz, Djokovic) promette spettacolo. Secondo sport.sky.it

Masters 1000 di Toronto: quattro italiani tra le teste di serie, Musetti n.3 del seeding. Calendario, sorteggio e dove vederlo in tv e streaming - È stato sorteggiato il tabellone del National Bank Open presented by Rogers, il prestigioso Masters 1000 in programma sul cemento del Sobeys Stadium di Toronto, con un montepremi ... Segnala msn.com