Torna il Gran Premio Capodarco di Fermo

Il Gran Premio Capodarco – ComunitĂ di Capodarco – Corsa per la SolidarietĂ guarda all’imminente edizione numero 53 del prossimo 16 agosto con un velo di tristezza nel cuore. Non ci sarĂ Gaetano Gazzoli, anima e fondatore di questa gara che, come sempre, consacra i corridori pronti per il grande salto nel professionismo, oltre ad essere una vetrina dello sport e del territorio di tutte le Marche. L’assenza di Gaetano, nel mondo del ciclismo e non solo, si fa sentire ancora come un cielo senza stelle, stavolta meno luminoso a quasi due mesi dalla sua scomparsa. Gaetano Gazzoli è stato una figura centrale nell’organizzazione di questa importante manifestazione, una persona che ha dedicato tempo, passione ed energie alla causa dello sport, del territorio e della solidarietĂ , insieme a un altro personaggio di spicco della comunitĂ di Capodarco: don Franco Monterubbianesi, venuto a mancare qualche giorno prima di Gazzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il Gran Premio Capodarco di Fermo

