Torino brilla in top 10 nella classifica delle città dove si mangia meglio al mondo

Brilla Torino nella classifica della città dove si mangia meglio al mondo. A stilare questa prestigiosa classifica internazionale è TasteAtlas che ha raccolto e analizzato centinaia di migliaia di recensioni.L'Italia domina la classifica di TasteAtlas con Napoli, in prima posizione soprattutto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: classifica - torino - brilla - città

Nella classifica delle 200 città più felici al mondo c'è anche Torino: dove si è posizionata - C'è anche Torino nella classifica delle 200 città più felici al mondo. L'Happy City Index 2025, che viene stilato ogni anno, vuole evidenziare le città dove è cresciuta la felicità, "dove istruzione, politiche inclusive, economia, mobilità, tutela ambientale, accesso alle aree verdi e.

Lorenzo Musetti, che balzo nella classifica ATP Race! È in piena corsa per le Finals di Torino - Lorenzo Musetti occupa il nono posto virtuale nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso.

Nella classifica stilata da Clean Cities sulle migliori città europee per la mobilità urbana a favore dei bambini, non c'è nessuna italiana nelle prime 10. La prima nella lista è Bologna, 16°, seguita da Milano, 23°, e Torino, 24°. Roma solo 32°. E intanto prosegue la mobilitazione Streets for kids in tutt'Europa per chiedere più strade scolastiche - C lean Cities (una coalizione europea che riunsice oltre 100 ONG e associazioni ambientaliste con l’obiettivo di una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030) ha stilato una classifica di 36 città europee per quanto riguarda la mobilità a favore dei bambini e delle bambine.

Discoradio - Il ritmo della tua città! Vai su Facebook

Torino brilla in top 10 nella classifica delle città dove si mangia meglio al mondo di Taste Atlas; Premi di laurea a Torino e in Piemonte: chi sono i 1.353 studenti che ricevono in tutto 2,5 milioni di euro; Al Politecnico di Torino il primo laureato in Italia in Ingegneria quantistica: chi è Marco Parentin.