Topi nella palazzina Acer dell’incendio

Prima il topo che corre sopra il frigorifero, poi le fiamme che divampano sotto alla cucina. E’ ancora scossa Oriella Spinelli, una delle cinque persone evacuate in tutta fretta prima dell’alba di mercoledì scorso dai due appartamenti danneggiati dall’ incendio che si è sviluppato in una delle moderne palazzine di case popolari in via Toti, nel centro di Casalecchio. "Mi ha svegliato mio figlio, quattordicenne, che ha visto il grosso topo filare veloce in cucina e subito dopo dalla stessa parete uscire le fiamme. Per questo credo che sia stato quel roditore a provocare il corto circuito che ha fatto partire l’incendio", aggiunge la donna, che prima ha tentato inutilmente di spegnere le fiamme, poi ha chiamato i pompieri e avvertito gli occupanti degli altri sette alloggi della palazzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Topi nella palazzina Acer dell’incendio"

