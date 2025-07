Topalovic Inter U23 primo gol nella storia della seconda rosa nerazzurra | lo sloveno simbolo del nuovo progetto

Topalovic Inter, lo sloveno inaugura con una rete l’avventura della seconda squadra, pronta a vivere un campionato di Serie C entusiasmante. Il nuovo corso dell’ Inter U23 parte con il piede giusto e con un protagonista d’eccezione: Luka Topalovic. Il classe 2006 sloveno ha segnato il primo gol ufficiale nella storia della neonata seconda squadra nerazzurra, rendendosi protagonista nella sfida amichevole contro il Trento, terminata 2-2. Non è un caso che proprio lui, arrivato la scorsa stagione e giĂ protagonista con la Primavera (11 gol e 5 assist in 43 presenze), sia diventato il volto di questo nuovo progetto ambizioso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Topalovic Inter U23, primo gol nella storia della seconda rosa nerazzurra: lo sloveno simbolo del nuovo progetto

In questa notizia si parla di: inter - sloveno - topalovic - seconda

IN – Bijol non è un’opzione per l’Inter! Lo sloveno piace all’estero - Bijol non è un’opzione per la difesa dell’Inter. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, lo sloveno non diventerà un giocatore nerazzurro.

Inter, esordio con la Slovenia U21 per Topalovic: in campo contro l’Inghilterra; Chi è Luka Topalovic: il gioiello sloveno che l’Inter ha messo nel suo mirino; Chi è Luka Topalovic, il colpo a sorpresa dell’Inter che si assicura il talento sloveno.

Non poteva che aprire Topalovic la nuova era dell’Inter U23 - Il ragazzo sloveno, classe 2006, ha segnato infatti il primo gol in assoluto della seconda squadra dell’Inter, che è ... Segnala inter-news.it

Inter U23, 1-1 il parziale all'intervallo nel test con il Trento: il primo gol nerazzurro è di Luka Topalovic - E' Luka Topalovic, già stella della Primavera interista campione d'Italia nella scorsa stagione, a mettere a segno il primo gol nella storia della squadra U23 nerazzurra, ora ... Da msn.com