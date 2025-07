Tolleranza zero verso chi odia i nostri valori Delmastro dà ragione a Il Tempo

Il tema dell'islam radicale e dei fratelli musulmani è tornato di strettissima attualità. Prima la riunione segreta a Bruxelles di cui noi del Tempo vi abbiamo parlato in esclusiva, in cui Hugues Moutouh, attuale segretario generale del ministero degli interni francese, con altri esperti al suo fianco, ha spiegato presso la commissione speciale EUDS, che tratta le ingerenze nella vita democratica dei paesi europei, ha fornito delucidazioni in merito ai rischi per la democrazia in Italia e nel resto d'Europa causate dall'ingerenza della fratellanza musulmana. Poi l'intervista che abbiamo realizzato con l'Imam Hassen Chalghoumi, Presidente della conferenza degli imam della Francia: «L'Italia deve stare attenta: l'islam politico e la fratellanza musulmana hanno un disegno preciso, vogliono sottomettere e conquistare l'Occidente in nome di principi antidemocratici usando l'arma del vittimismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

