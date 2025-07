Tocco fuori luogo | perché l' attore Pedro Pascal è finito nella bufera

In quel di Hollywood è molto facile diventare un vero e proprio dio idolatrato dalle masse, ma è altrettanto semplice cadere dalle proverbiali stelle alle stalle e sembrerebbe proprio quello che sta accadendo a Pedro Pascal. Diventato uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo, grazie alla sua partecipazione a prodotti come Il trono di spade e I fantastici 4 - Gli inizi, ora l'attore è al centro delle polemiche per dei "tocchi" che i fan hanno considerato decisamente fuori luogo. Come riporta il Daily Mail, tutto è iniziato con delle effusioni considerate troppo intime tra Pedro Pascal e la co-protagonista Vanessa Kirby. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Tocco" fuori luogo: perché l'attore Pedro Pascal è finito nella bufera

In questa notizia si parla di: attore - pedro - pascal - tocco

Quella volta in cui Pedro Pascal è apparso in Buffy: il debutto dimenticato dell’attore di The Last of Us - Nel 1999, prima di diventare una star globale, Pedro Pascal fece il suo debutto televisivo nella quarta stagione di Buffy, nel ruolo di una matricola dal destino sfortunato.

The last of us: perché l’attore di pedro non guarderà la stagione 2 dopo la morte di joel - La serie televisiva The Last of Us ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, soprattutto per le intense scene e le interpretazioni degli attori principali.

“Sei un Pedro Pascal più sexy e più giovane”: social scatenati per George Gountas, il “miglior sosia” dell’attore americano - Un sosia di Pedro Pascal si aggira sulla tv americana. Si tratta di George Gountas, il direttore delle luci del programma T he daily show con Jon Stewart, che ha vinto un gioco lanciato dal celebre conduttore durante una sezione scherzosa del programma.

Tocco fuori luogo: perché l'attore Pedro Pascal è finito nella bufera; Pedro Pascal e il tocco sociale: quando il contatto non è violenza ma è comunque un problema. E come rispondere; I Fantastici 4: Gli inizi | Recensione del nuovo film Marvel.

"Tocco" fuori luogo: perché l'attore Pedro Pascal è finito nella bufera - L'attore, nei cinema coi Fantastici 4 e amatissimo di Hollywood, è passato dall'essere un idolo all'essere al centro delle polemiche: ecco perché ... Lo riporta msn.com

Pedro Pascal nel mirino dei fan: ora scoppia la critica per come ha toccato la moglie di Willem Dafoe - Se poi ci sono di mezzo due attori amatissimi come Pedro Pascal e Willem Dafoe, il fuoco dei social non tarda ... Da msn.com