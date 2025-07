Tiro a volo Tammaro Cassandro conquista l’argento nello skeet agli Europei

Si colora d’argento la gara di Tammaro Cassandro agli Europei 2025 di tiro a volo: sulle pedane di Chateauroux, in Francia, che lo scorso anno avevano ospitato le gare olimpiche di Parigi 2024, l’azzurro termina al secondo posto nella finale dello skeet individuale maschile. Al termine di un duello lungo ed appassionante, leitmotiv di tutta la gara, durata 60 piattelli, a conquistare il titolo continentale della specialità è il britannico Ben Llewellin, il quale chiude a quota 56 e batte di misura l’azzurro Tammaro Cassandro, attestatosi a quota 55. Sale sul gradino piĂą basso del podio l’ucraino Mikola Milchev, eliminato in terza posizione a quota 4650, mentre resta ai piedi del podio il tedesco Sven Korte, fuori in quarta piazza con 3540. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Tammaro Cassandro conquista l’argento nello skeet agli Europei

