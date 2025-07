Tiro a volo Simona Scocchetti si ferma ai piedi del podio nello skeet agli Europei

Si ferma ai piedi del podio la corsa di Simona Scocchetti nello skeet individuale femminile agli Europei 2025 di tiro a volo, in corso a Chateauroux, in Francia: l’azzurra si classifica quarta nella gara vinta dalla transalpina Lucie Anastassiou davanti alla britannica Amber Jo Rutter ed alla tedesca Valentina Umhoefer. La finale dello skeet femminile si decide all’ultimo dei 60 piattelli regolamentari: arrivano appaiate la transalpina Lucie Anastassiou e la britannica Amber Jo Rutter, con la francese che non sbaglia e chiude a quota 55, conquistando l’oro in virtĂą dell’errore della britannica, che si ferma a 54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Simona Scocchetti si ferma ai piedi del podio nello skeet agli Europei

In questa notizia si parla di: skeet - tiro - volo - simona

