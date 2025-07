Tiro a segno Svezia ed Ucraina conquistano i titoli nel moving target agli Europei

A Chateauroux, in Francia, sede degli Europei 2025 di tiro a segno, vengono assegnati i titoli nella specialit√† non olimpica ¬†del ¬†moving target da 10 metri, sia al maschile che al femminile, nella quale per√≤ non vi erano italiani in gara. Nella finale maschile si impone lo svedese Emil Martinsson, il quale piega il finlandese Aaro Juhani Vuorimaa ¬†con lo score di 6-4, mentre nella sfida per il bronzo il polacco Lukasz Czapla regola l‚Äô armeno Gor Khachatryan con il punteggio di 6-3. Nelle semifinali Vuorimaa aveva battuto Khachatryan per 9-7, mentre Martinsson aveva superato Czapla per 7-5. Nella sfida per l‚Äôoro femminile ad avere la meglio √® l‚Äô ucraina Viktoriia Rybovalova, che supera la finlandese Ida Julianna Heikkilae con il punteggio di 6-3, mentre nella finale per il 3¬į posto l‚Äô armena Arusyak Grigoryan piega l‚Äô ucraina Halina Avramenko con il punteggio di 8-6. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Tiro a segno, Svezia ed Ucraina conquistano i titoli nel moving target agli Europei

