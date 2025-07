Tiro a segno | agli Europei Bessaguet trionfa nella pistola automatica 25 metri ottavo Mazzetti

Termina con il trionfo di Clement Bessaguet la terza giornata dei Campionati Europei di tiro a segno riservati alle distanze 2550 m, rassegna in fase di svolgimento presso il poligono di Ch√Ęteauroux, in Francia. Il padrone di casa nello specifico si √® imposto nella pistola 25 metri a fuoco rapido, rendendosi artefice di una finale a sei dominata. ¬† Il transalpino nello specifico ha chiuso i conti con il totale di 30, superando ampiamente il tedesco Florian Peter, piazzatosi al posto d‚Äôonore con 25 a pari merito con il secondo francese in lizza: Jean Quiquampoix. In quarta posizione si √® invece accomodato Emanuel Mueller con 22, precedendo l‚Äôestone Peter Olesk (14) ed il ceco Matej Rampula (11). 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Tiro a segno: agli Europei Bessaguet trionfa nella pistola automatica 25 metri, ottavo Mazzetti

