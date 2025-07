Tir con aiuti entrano a Gaza da Rafah

9.05 Media egiziani rendono noto che i primi camion con gli aiuti umanitari hanno iniziato a entrare nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato una "pausa tattica" in alcune zone per consentire le consegne. "I camion con gli aiuti egiziani iniziano a entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah", riferisce Al-Qahera News su X. L'emittente ha diffuso filmati dei convogli di aiuti in movimento nella zona di confine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it