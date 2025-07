Tim Burton dopo Mercoledì annuncia nuovi progetti con Lady Gaga

Tim Burton e Lady Gaga continueranno il loro sodalizio artistico, a seguito della loro collaborazione per la seconda stagione di Mercoledì, in arrivo con la prima parte il 6 agosto su Netflix. Nel novembre dell'anno scorso è stato annunciato che la popstar era entrata nel cast della serie di successo, a seguito del successo della danza virale eseguita dalla protagonista sulle note di Bloody Mary, sulla quale si sono i scatenati i fan di tutto il mondo, riproponendo la coreografia diventata celebre sui social. Successivamente, è stato annunciato il ruolo ricoperto da Gaga, quello di Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante della Nevermore Academy specializzata nelle arti oscure.

In arrivo "Mercoledì 2", il dietro le quinte con Tim Burton e il cast - Roma, 20 mag. (askanews) - Cresce l'attesa per la seconda stagione di "Mercoledì", in arrivo su Netflix in due parti, la prima disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre.

“Mercoledì 2”: il dietro le quinte con Tim Burton, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones - (askanews) – Cresce l’attesa per la seconda stagione di Mercoledì, in arrivo su Netflix in due parti, la prima disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre.

Mercoledì: Tim Burton sbarca a Giffoni! - Mercoledì: Tim Burton sbarca a Giffoni! L’estate più oscura di sempre può ufficialmente cominciare. In occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di “Mercoledì” – con la parte 1 disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre – Tim Burton torna in Italia! Venerdì 25 luglio l’iconico regista sbarcherà al Giffoni Film Festival 2025, per incontrare i giurati della 55esima edizione, in programma dal 17 al 26 luglio.

