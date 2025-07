Tifoso della Roma finisce in ospedale cade dalla vetrata dello stadio per salutare i calciatori

Un tifoso della Roma √® stato ricoverato in ospedale dopo essere precipitato dalla tribuna del Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern. L'amichevole della squadra giallorossa in Germania si √® cos√¨ conclusa con un grave incidente che ha coinvolto uno dei suoi sostenitori.Il tifoso, arrampicatosi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

