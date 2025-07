Tifosi del Catania feriti in un incidente stradale la vicinanza del popolo foggiano | Forza Ragazzi

Sono fortunatamente in via di miglioramento le condizioni dei due tifosi del Catania coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto sulla autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Polla, nel Salernitano, all'alba di venerdì scorso. I due tifosi, con altre sette persone, a bordo di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: tifosi - catania - incidente - stradale

Verso Catania-Pescara, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi abruzzesi - Trasferta a Catania vietata per i tifosi del Pescara che dunque non potranno assistere alla gara di andata del primo turno nazionale dei playoff di Lega Pro.

Verso Catania-Pescara, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi abruzzesi - Trasferta a Catania vietata per i tifosi del Pescara che dunque non potranno assistere alla gara di andata del primo turno nazionale dei playoff di Lega Pro.

Catania-Pescara, trasferta vietata ai tifosi biancazzurri - Trasferta a Catania vietata per i tifosi del Pescara che dunque non potranno assistere alla gara di andata del primo turno nazionale dei playoff di Lega Pro.

Un grande in bocca al lupo ai tifosi del Catania vittime di un incidente stradale mentre stavano andando a seguire il ritiro precampionato della loro squadra. Ora sembra che le condizioni sono in miglioramento, dai ragazzi nn mollate. Vai su Facebook

Apprendiamo del grave incidente stradale che ha coinvolto un pulmino di tifosi del Catania, in viaggio verso il ritiro dei rossazzurri. A loro l’augurio di pronta guarigione. Vai su X

Incidente stradale, tifoso del Catania in gravi condizioni: amichevole annullata; Incidente per un gruppo di tifosi del Catania, volevano raggiungere Norcia per il ritiro; Incidente per un pulmino di tifosi del Catania: undici feriti, due ricoverati in ospedale.

Incidente stradale a pulmino di tifosi del Catania, 9 feriti - Il gruppo di tifosi partiti dalla città siciliana era diretto a Norcia, in Umbria, per raggiungere il ritiro della squadra. Secondo tg24.sky.it

Incidente sull'A2, nove tifosi del Catania feriti: due sono gravi - Nove tifosi del Catania sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto all'alba di ieri lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Petina. Da ilmattino.it