Thomas Ceccon in finale nei 50 farfalla ai Mondiali senza forzare e ammettendo di aver fatto i calcoli

Thomas Ceccon scherza col fuoco, ma non si brucia. Qualificazione alla finale dei 50 farfalla per il campione vicentino al termine delle semifinali odierne nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto tra le corsie in questi Mondiali 2025 degli sport acquatici. Tutto calcolato al millimetro dall’azzurro, visto l’ampio programma di gare che dovrĂ affrontare, e così, dopo essersi risparmiato nelle batterie, la stessa cosa è avvenuta in maniera piuttosto evidente anche nel penultimo atto. I primi 25 metri di Ceccon sono stati spettacolari nella sua heat, davanti a tutti, e poi, decidendo di respirare ai 10 metri, ha rallentato e controllato la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon in finale nei 50 farfalla ai Mondiali senza forzare e ammettendo di aver fatto i calcoli

In questa notizia si parla di: thomas - ceccon - finale - farfalla

“Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Thomas Ceccon mi aspettavo almeno un messaggio”: le confessioni di Matteo Giunta - Matteo Giunta il 7 maggio ha festeggiato il suo 43esimo compleanno in tv, ospite a “La volta buona”, il talk condotto da Caterina Balivo.

Federica Pellegrini: «Jannik Sinner trattato diversamente, lo ribadisco. Sono di destra. Thomas Ceccon? Dovrebbe rispettare chi c'era prima di lui» - Federica Pellegrini incontra le Le Iene. L'ex nuotatrice ha passato due giorni a Livigno con Nicolò De Devitiis e ha parlato della polemica su Sinner, ma anche del collega Thomas.

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

13.23 Semifinali 50m farfalla uomini: CECCON Thomas 13.49 Semifinali 100m rana uomini: MARTINENGHI Nicolò, VIBERTI Ludovico 14.18 Finale 4x100m stile libero staffetta donne finale: Italia 14.29 Finale 4x100m stile libero staffetta uomini finale: Italia 2/2 Vai su X

FINALE 200m dorso uomini Thomas Ceccon Roman Mityukov Christian Bacico . . Deepbluemedia #settecolli25 #nuoto #swimming #azzurri #federnuoto Vai su Facebook

Mondiali nuoto: Ceccon in finale nei 50 farfalla; Singapore. Day 1. Batterie concluse. Marco De Tullio e le 4x100 stile libero in finale. Passano il turno; Ceccon, Cocconcelli, Martinenghi e Viberti; Thomas Ceccon in finale nei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore.

Grande Italia a Singapore: staffette veloci in finale con De Tullio. Promossi Ceccon e Martinenghi - I Mondiali di nuoto in corsia a Singapore si aprono con una grande Italia che avanza in forze e porta già in finale le due staffette veloci, gli azzurri (terzi dietro Usa e Australia e davanti alla Ci ... Secondo gazzetta.it

Singapore. Day 1. Batterie in corso ... - Marco De Tullio, Costanza Cocconcelli, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti e le formazioni delle 4x100 stile libero. Lo riporta nuoto.com