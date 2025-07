Thomas Ceccon | Ho nuotato il tempo che volevo al centesimo Starter lento mi devo abituare

Fino ad ora tutto tranquillo per Thomas Ceccon, che si è qualificato per la semifinale mondiale dei 50 farfalla con il tempo di 23?06. Niente di vicinissimo al personale di 22?68, che poi è anche primato italiano, ma la sicurezza di avere ancora di piĂą in canna visto che ha rallentato negli ultimi quindici metri. Così l'uomo d'oro a Parigi 2024 nei 100 dorso: " Ho nuotato il tempo che volevo al centesimo. Ho anche respirato. E' una gara con tanti atleti che possono ambire al podio. Secondo me con 22?6 si può vincere. Lo starter è piuttosto lento; non è nelle mie corde restare a lungo sul blocco, mi devo abituare.

