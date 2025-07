Thailandia-Cambogia colloqui di pace domani in Malesia

I leader della Thailandia e della Cambogia si incontreranno domani, lunedì, in Malesia, per colloqui finalizzati a un cessate il fuoco. Lo hanno fatto sapere le autorità di Bangkok. Agli incontri parteciperanno il premier ad interim della Thailandia, Phumtham Wechayachai, e il primo ministro della Cambogia, Hun Manet. L'ufficio del primo ministro thailandese ha dichiarato che i colloqui saranno ospitati dal premier malese e presidente dell' Asean Anwar Ibrahim. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Thailandia-Cambogia, colloqui di pace domani in Malesia

UNICEF esorta alla distensione e protezione dei bambini mentre crescono le tensioni al confine tra Thailandia e Cambogia - UNICEF: allarme per la violenza al confine Thailandia-Cambogia, bambini vittime e scuole chiuse.. 24 luglio 2025 – “ L’UNICEF è profondamente preoccupato per l’escalation di violenza lungo il confine fra Thailandia e Cambogia, che secondo le notizie ha causato vittime fra i civili, tra cui l’uccisione di bambini, e la chiusura temporanea di centinaia di scuole nelle aree colpite.

