Tex | Monterrey Recensione

Di Romano Pesavento: È arrivato in edicola lo scorso 22 luglio il numero 81 mensile della collana Tex Willer, intitolato “Monterrey”: una storia che promette polvere, piombo e misteri nel cuore del Messico. Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Giorgio Giusfredi, talento collaudato e indiscusso nell’evocare un Far West spietato e nobile nel contempo. Il lettering è curato da Luca Corda, mentre ai disegni troviamo il tratto deciso e vigoroso di Fabio Valdambrini. La copertina è opera di Maurizio Dotti. L’albo è pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Si chiude un’avventura che ha veramente emozionato i lettori per la intensità delle vicende molteplici raccontate e il carisma dei personaggi rappresentati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

