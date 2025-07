Terzo appuntamento con Max Working – Lavori in Corso le anticipazioni

Terzo appuntamento con “Max Working – Lavori in Corso”, domenica 27 luglio, in prima serata.  Domenica 27 luglio, in prima serata su Italia 1, torna con il terzo appuntamento “Max Working – Lavori in corso ”, il nuovo show, prodotto da Blu Yazmine, che vedrĂ Max Angioni nei panni di un apprendista alle prese con diverse professioni. Un format innovativo che mescola la concretezza dei lavori manuali e l’ironia tipica dello stand-up comedian. In questa puntata i lavori che Max affronterĂ sono: prima tenterĂ di fare il suo ingresso nel mondo della ristorazione affiancando lo chef Matteo Fronduti del ristorante Manna, a Milano, e poi salperĂ dal porto di Genova a bordo del peschereccio Aquila Pescatrice del Capitano Elia Orecchia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Terzo appuntamento con “Max Working – Lavori in Corso”, le anticipazioni

Stadio, non si sa De Laurentiis vorrà investire. I lavori per il terzo anello li pagherebbe il Comune (Corrmezz) - Stadio, non si sa De Laurentiis vorrà investire. I lavori per il terzo anello li pagherebbe il Comune (Corrmezz) Stadio Maradona, non è chiaro quel che accadrà .

Stadio Maradona, pronti lavori da 30 milioni: “Via pista atletica e riapertura terzo anello” - Lo Stadio Maradona cambierĂ aspetto: via la pista atletica e riapertura del terzo anello, la capienza salirĂ a 70mila posti.

Napoli, lavori al terzo anello e via la pista allo Stadio Maradona: «Interventi durante le partite» - Tre competizioni da giocare (campionato, Champions League e coppa Italia), una squadra con lo scudetto cucito sul petto che richiama sempre più tifosi allo stadio e i lavori al Maradona da.

MTV CRIBS ITALIA PER L’ULTIMA PUNTATA DELLA STAGIONE ENTRA NELLO STRABILIANTE ATTICO MILANESE DI WANDA NARA; TIM E SMART WORKING: NUOVE COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE; L’eroe dai mille lavori (3./5).

Max Working evita Temptation e trasloca alla domenica - Lavori in Corso torna in onda domenica 27 luglio su Italia 1 per evitare lo scontro di martedì con Temptation Island ... Lo riporta davidemaggio.it