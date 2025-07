terza categoria la nova vigor misericordia riparte

La Nova Vigor Misericordia riparte dopo la retrocessione. La società di Pontassieve ha confermato in panchina Filippo Barucci, arrivato a stagione in corso, mentre per il ruolo di direttore sportivo è stato scelto Enrico Rossini, alla prima esperienza nel ruolo ma con trascorsi da tecnico soprattutto nel calcio femminile. La rosa dei calciatori è stata profondamente rinnovata. Sono arrivati i portieri Matteo Messini dal Tosi e Gabriele Gasperini, ex Vigor Rignano nei campionati amatoriali, i difensori Mattia Boschi dalla Molinense e Francesco Muzzi dal Tosi, i centrocampisti Massimiliano Gjergji dal Santa Brigida, Gabriele Bencini dalla Molinense e Lorenzo Francalanci, ex Albereta ‘72, gli attaccanti Federico Ponti dalla Faellese, Roberto Briccolani dalle Sieci e Andrea Terruso, che era svincolato dopo le esperienze in alcuni settori giovanili, oltre al jolly Mattia Gabbrielli, altro ex degli amatori della Vigor Rignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

