Terza categoria Entusiasmo Rontese | Obiettivo play off

La Rontese riparte con forza e determinazione per disputare un campionato da protagonista. La societĂ di Ronta del Mugello vuol tornare ad avere palcoscenici piĂą importanti e si sta strutturando nel migliore dei modi sia a livello societario che tecnico. In panchina il confermato allenatore Alessandro Goti che avrĂ a disposizione una rosa di 25 giocatori con nuovi arrivi e la conferma in gran parte del gruppo che ha ben figurato lo scorso anno e presenta quasi tutti giocatori del territorio. Entrano a far parte della Rontese: Naldi portiere dal Vaglia; Gianassi difensore centrale dal Sagginale; Tommaso Tagliaferri terzino dal Sagginale; Petruzzi attaccante dal Sagginale; Panerai esterno d’attacco dal Sagginale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

