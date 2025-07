Terrore nella notte | incendio devasta un appartamento famiglie in fuga

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella serata di ieri a Greci, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in via Nazionale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e i Vigili del Fuoco. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate da un malfunzionamento di una presa elettrica. Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha evitato il peggio, riuscendo a domare l’incendio prima che si propagasse ulteriormente. L’edificio, però, è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente, non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terrore nella notte: incendio devasta un appartamento, famiglie in fuga

In questa notizia si parla di: incendio - terrore - notte - devasta

