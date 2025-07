Terrore al supermercato undici persone accoltellate da un uomo | la situazione

Quella che doveva essere una normale giornata di spesa si è trasformata in un vero incubo tra le corsie di un supermercato. Un uomo di 42 anni ha accoltellato almeno 11 persone, generando il panico tra clienti e dipendenti. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, mentre le autorità confermano che si tratta di un gesto casuale e senza obiettivi precisi. Scopriamo insieme cosa è accaduto. Panico e paura in corsia: la follia scoppia tra gli scaffali. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri in un supermercato Walmart a Traverse City, Michigan. Senza alcun preavviso o ragione apparente, un uomo armato di coltello pieghevole ha iniziato ad aggredire i presenti, colpendo chiunque si trovasse sul suo cammino.

