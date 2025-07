Terribile incidente sull’autostrada A4 a causa di un’auto contromano | quattro morti e un ferito

Incidente sull’autostrada A4 Torino–Milano, auto contromano provoca uno scontro frontale con un altro veicolo: quattro morti e un ferito grave. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terribile incidente sull’autostrada A4 a causa di un’auto contromano: quattro morti e un ferito

