Terracina cane corso impazzisce | sbrana il padrone scene atroci

Attimi di autentico terrore in una villetta alle porte di Terracina, dove un uomo di 40 anni è stato improvvisamente e violentemente aggredito dal suo cane corso. L’animale, un esemplare adulto di grossa taglia, era cresciuto in un contesto familiare sereno, sempre gestito con cura e mai protagonista di episodi aggressivi. La vittima, un professionista esperto nel settore della sicurezza e con un passato nel calcio dilettantistico laziale, si trovava in casa quando ha notato un cambiamento improvviso nell’atteggiamento del cane, che si aggirava nervosamente nel giardino ringhiando e osservandolo con insistenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

