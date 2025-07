Teotino parla della situazione in casa Inter, criticando un po’ la società. Allo stesso tempo, ravvisa una tracotanza di centrocampisti. COLTA DI SORPRESA – In collegamento su Radio Sportiva, Gianfranco Teotino condivide il pensiero di un tifoso dell’Inter, secondo cui la società nerazzurra si è fatta cogliere un po’ di sorpresa negli ultimi tempi. Questo l’intervento del giornalista: « La società questa volta si è fatta cogliere di sorpresa dagli avveniment i, sia per quanto riguarda i mancati trofei, sia per quanto riguarda l’addio di Inzaghi. Chivu non era la prima scelta e poi sul mercato mi aspettavo un ringiovanimento più consistente della prima squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Teotino: «Società Inter colta di sorpresa e a centrocampo sono troppi»