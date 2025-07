Tentata rapina in chiesa a Sant'Anastasia il prefetto di Napoli | Ferma condanna atto vile

Domani il prefetto sarĂ al complesso dove è avvenuta la tentata rapina. Duro anche Borrelli (AVS): "Siamo a un punto di non ritorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tentata rapina in chiesa a Sant’Anastasia, il prefetto di Napoli: “Ferma condanna, atto vile”; Sant'Anastasia, tentata rapina durante la Messa: panico nella chiesa delle Suore Domenicane; Tentata rapina durante la messa: Atto vile.

Tentata rapina in chiesa a Sant’Anastasia, il prefetto di Napoli: “Ferma condanna, atto vile” - Duro anche Borrelli (AVS): “Siamo a un punto di non ritorno” Dure le reazioni istituzionali e del mondo politico dopo la tentata ... Lo riporta fanpage.it

Entra a volto coperto in chiesa tra le suore e spara durante la messa - Stamattina, personale la polizia è intervenuta presso il complesso delle suore domenicane a Sant'Anastasia, a seguito della segnalazione di un uomo travisato ed armato che si era introdotto ... Riporta msn.com