Tentata fuga in scooter | giovane travolge un agente della Polizia a Taranto

Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica nel centro cittadino, dove un giovane alla guida di un motorino ha investito un agente della Polizia nel tentativo di eludere un controllo. L’episodio, come riporta TarantoToday, si è verificato nei pressi di Piazza Castello, sotto gli occhi di diversi passanti. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe inizialmente accennato a fermarsi all’alt imposto dagli agenti, salvo poi accelerare improvvisamente, colpendo in pieno uno dei poliziotti. La fuga è durata poco: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo poco dopo, cadendo sull’asfalto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tentata fuga in scooter: giovane travolge un agente della Polizia a Taranto

In questa notizia si parla di: giovane - agente - polizia - tentata

