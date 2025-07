Tentata estorsione a Raoul Bova cosa c’è dietro la fuga di messaggi intimi? Coinvolgimenti e indagini in corso

La denuncia dell’attore e il sospetto ricatto. Raoul Bova sarebbe vittima di una tentata estorsione. Sulla vicenda che coinvolge l’attore 53enne, tra i più noti del panorama cinematografico italiano, indaga la Procura di Roma. Tutto è partito alcune settimane fa, quando Bova ha ricevuto sul proprio cellulare uno o più messaggi da un numero sconosciuto. Il contenuto, stando a quanto ricostruito da la Repubblica, era inequivocabile: un mittente ignoto lo avvisava che alcuni suoi messaggi vocali privati, destinati alla modella e influencer 23enne Martina Ceretti, erano in possesso di terzi e avrebbero potuto essere resi pubblici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tentata estorsione a Raoul Bova, cosa c’è dietro la fuga di messaggi intimi? Coinvolgimenti e indagini in corso

