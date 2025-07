Tenta di rubare nello zaino di un turista ma alle sue spalle c' è la polizia | arrestato

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 33enne tunisino, giĂ noto alle forze dell'ordine, per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un soggetto che, con fare guardingo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

