Tenta di rubare la borsa dall' auto di una donna mentre sta caricando la spesa nel parcheggio del supermercato | denunciato 29enne

Icarabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno denunciato in stato di libertà un 29enne straniero, domiciliato fuori regione, ritenuto il presunto responsabile del tentato furto di una borsetta ai danni di una 63enne residente in provincia.L'indagine è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

