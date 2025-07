Tenta di rapinare due turisti arrestato dalla Polizia di Stato

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne tunisino, con precedenti di polizia, per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo che stava seguendo due turisti e, dopo essersi avvicinato ad uno di essi, ha tentato di intrufolare la mano all’interno dello zaino che uno di questi portava in spalla, col chiaro intento di portarne via il contenuto ma, vistosi scoperto dal malcapitato, lo ha aggredito e spintonato prima di darsi alla fuga nei dedali del centro storico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta di rapinare due turisti, arrestato dalla Polizia di Stato

In questa notizia si parla di: polizia - turisti - arrestato - stato

“Dalle valigie rumore sospetto”, polizia scopre migliaia di paguri vivi: 3 turisti arrestati in Giappone - Dall’albergo in cui i tre alloggiavano è partita la segnalazione del bagaglio sospetto che ha fatto scattare l’intervento e la perquisizione della polizia.

Villa Pamphili, tutte le bugie di Rexal Ford alla polizia: «Siamo turisti americani, lei è mia figlia. Mia moglie? È partita» - Con la mamma della bimba già morta da giorni, lui girava ancora tenendo la neonata in braccio ma senza riuscire a consolarla.

Ruba orologio Breguet da 250mila euro a turisti di Dubai ospiti all'Armani hotel: arrestato dalla polizia - Milano, 20 giugno 2025 – Una coppia di turisti ferma al semaforo di via Manzoni angolo Monte Napoleone.

La mattina aveva rubato in spiaggia dei telefonini ad alcuni turisti, la sera è stato rintracciato tramite GPS e arrestato dalla Polizia in pieno centro a Bari. Le immagini diventate virali sui social dopo la pubblicazione di alcuni ragazzi Vai su Facebook

Roma - Trappola delle monetine per turisti in pieno centro. Borseggiatori in azione arrestati dalla Polizia; Ubriaco tra turisti e comaschi aggredisce i poliziotti, arrestato 30enne nigeriano; Via Maqueda, ruba cellulare a una coppia di turisti: poco dopo tenta un altro colpo ma arriva la polizia, preso 17enne.

Polizia in stazione a Brescia: arrestato un evaso e sventato un furto - Nell’ultima settimana intensificate le attività della Polizia Ferroviaria con controlli sui viaggiatori e sui loro bagagli ... Scrive giornaledibrescia.it

Grottaglie. Sorpreso a bordo di un’auto rubata: arrestato dalla Polizia di Stato - La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 33 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Riporta informazione.it