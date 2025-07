Tennis Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio maschile a Washington

Arriva ancora un successo per il tennis italiano, a Washington nel doppio maschile trionfano Bolelli e Vavassori. Continua la festa per l’Italia del tennis. Dopo il trionfo di ieri di Luciano Darderi all’ATP 250 di Umago, oggi il tricolore è sventolato negli Stati Uniti. Nell’ATP 500 di Washington, Bolelli e Vavassori hanno trionfato nel doppio maschile. In finale, battuti NysRoger-Vasselin in due set (6-3, 6-4). Per la coppia azzurra è il quarto titolo stagionale. ATP Washington, vincono Bolelli e Vavassori: nemmeno l’interruzione ferma la coppia italiana. È bastata un’ora e 17? di gioco, e un’interruzione di circa due ore, a Bolelli e Vavassori per trionfare anche a Washington. 🔗 Leggi su Sportface.it