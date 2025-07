Temptation Island parla il marito di Mara Venier | Ma davvero questi rappresentano il maschio medio italiano?

Il marito della nota conduttrice Mara Venier, Nicola Carraro, ha commentato le dinamiche di Temptation Island, il docu-reality fenomeno dell'estate televisiva italiana. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, parla il marito di Mara Venier: "Ma davvero questi rappresentano il maschio medio italiano?"

In questa notizia si parla di: temptation - island - marito - mara

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha commentato Temptation Island. Divertito dopo l'ultima puntata, quale è stata la sua osservazione sul comportamento dei fidanzati: https://fanpa.ge/LfWvm Vai su Facebook

Mara Venier, il marito Nicola Carraro contro Temptation Island: «Questo sarebbe il maschio medio italiano?»; Temptation Island, parla il marito di Mara Venier: Ma davvero questi rappresentano il maschio medio italiano?; Nicola Carraro divertito da Temptation Island, il marito di Mara Venier: Rappresentano davvero il maschio medio?.

Temptation Island, parla il marito di Mara Venier: "Ma davvero questi rappresentano il maschio medio italiano?" - Il marito della nota conduttrice Mara Venier, Nicola Carraro, ha commentato le dinamiche di Temptation Island, il docu- Si legge su comingsoon.it

Mara Venier, il marito Nicola Carraro contro Temptation Island: «Questo sarebbe il maschio medio italiano?» - Una serata per staccare dal caldo infernale dell'estate e pensare solo al viaggio nei sentimenti, ... Lo riporta msn.com