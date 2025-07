Temptation Island Oronzo e Valentina sposi tutti i dettagli | FOTO

Nel 2018 Oronzo e Valentina, dopo Temptation Island, si erano lasciati, oggi si sono scambiati l'eterna promessa in una romantica location pugliese L'articolo Temptation Island, Oronzo e Valentina sposi, tutti i dettagli FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Temptation Island, Oronzo e Valentina sposi, tutti i dettagli | FOTO

In questa notizia si parla di: temptation - island - oronzo - valentina

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Oronzo ha superato "la malattia delle donne" e dopo #TemptationIsland ha sposato Valentina Vai su X

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi si sono sposati. I due ex protagonisti di Temptation Island nel 2018 (si ricorda ancora oggi la frase di lui “ho la malattia delle donne”) sono convolati a nozze, alla presenza di amici e parenti. Sui social foto e video del loro Vai su Facebook

Oronzo e Valentina di Temptation Island sposi, le foto delle nozze: nel reality lui aveva la malattia delle donne; Temptation Island, ex storica coppia del programma pronta a convolare a nozze!; Valentina e Oronzo di Temptation Island si sposano, lui era quello con “la malattia delle donne”.

Oronzo e Valentina di Temptation Island sposi, le foto delle nozze: nel reality lui aveva la “malattia delle donne” - I due ex protagonisti di Temptation Island nel 2018 (si ricorda ancora oggi la frase di lui "ho ... Riporta fanpage.it

Temptation Island, Oronzo Carinola e Valentina De Biasi si sono sposati! (Video) - I due già genitori di Giulia, avevano annunciato la data di nozze un mese fa. Secondo isaechia.it