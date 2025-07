Temporali rischio idraulico e idrogeologico | scatta l' allerta

Domani, lunedì 28 luglio, allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta la Toscana. L’avviso di criticità , emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, si estenderà dall’inizio della giornata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un altro capriccio della primavera: allerta meteo per temporali (con rischio grandine) sulle Marche - Ancora instabilità ANCONA -  Per l'alta pressione, ripassare nelle prossime settimane. Nei giorni a venire infatti, secondo l'ultimo bollettino meteo dell'agenzia regionale.

Resta il rischio di temporali: diramata una nuova allerta meteo gialla - Persiste il rischio di temporali a macchia di leopardo sulla Romagna. Anche per venerdì la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo 'gialla'.

Temporali nelle Marche, è di nuovo allerta gialla: ecco le zone più a rischio - Ancona, 6 maggio 2025 – Il maltempo torna a colpire le Marche. Già nella giornata di oggi, lunedì 6 maggio, piogge e temporali hanno interessato diverse zone della regione, ma sarà domani, mercoledì 7 maggio, la giornata più critica.

