Temporali grandine e vento forte | la Regione dirama l’allerta gialla

FIRENZE – La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo valida per tutta la Toscana nella giornata di domani (28 luglio). L’avviso, diramato dalla Sala operativa unificata, sarà in vigore dalle prime ore del giorno fino alle 20, a causa del transito di una perturbazione che porterà precipitazioni e temporali sparsi. Secondo le previsioni, ogg i si registreranno soltanto rovesci isolati e temporali pomeridiani sulle aree montuose, ma il peggioramento significativo è atteso domani. Le piogge, a carattere prevalentemente temporalesco, inizieranno a interessare la costa settentrionale e le zone nord-occidentali nella notte e al primo mattino, per poi estendersi progressivamente al resto della regione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: temporali - allerta - grandine - vento

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello 'giallo'.

Allerta meteo, temporali e piogge in arrivo: il Comune chiude parchi, spiagge e Pontile Nord - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "Giallo" per piogge e temporali, a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, martedì 6 maggio.

Allerta meteo a Napoli e in Campania: temporali, grandine e vento martedì 6 maggio - Maltempo previsto per la giornata di domani, martedì 6 maggio, a Napoli e in Campania: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo.

Allerta Meteo, avviso delle Protezione Civile: in arrivo forti Temporali, Grandine e Vento, zone colpite Vai su Facebook

Allerta meteo, temporali intensi su tutta la Lombardia: rischio grandine e forti vento Vai su X

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile; in arrivo Temporali, Grandine e Vento forte, i dettagli; Meteo in Veneto: allerta gialla per temporali, grandine e vento; Grandine e violenti temporali: allerta meteo in Lombardia. La mappa delle zone più a rischio.

Maltempo, allerta meteo per forti temporali, grandine e venti forti: lunedì da incubo, ecco dove. Le previsioni - Attesa una vera e propria burrasca con forti colpi di vento e locali nubifragi. Scrive msn.com

Temporali e grandine: allerta meteo fino a lunedì sera in Veneto - La Protezione Civile regionale, alla luce delle previsioni meteo di Arpav, ha diramato un nuovo stato di attenzione per maltempo valido su tutto il Veneto dalle ore 16 di domenica fino alla serata di ... Segnala trevisotoday.it